Экскурсии в Казани

Для того, чтобы отправиться в небольшое увлекательное путешествие, заказать экскурсию по Казани на автобусе с экскурсоводом, необходимо связаться с сотрудниками компании по номеру телефона, указанному на сайте. Прежде чем звонить менеджеру, необходимо выбрать один из многочисленных туров. В каталоге представлены все направления, по которым осуществляются экскурсии:
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Экскурсионная поездка – отличная возможность познакомиться с городом для тех, кто приехал в Казань на несколько дней. Только в компании опытного экскурсовода можно окунуться в историю города, узнать о его завоевании, прошлом и будущем.
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Обращение в Казанскую Туристическую Компанию – отличная возможность оценить такие преимущества, как:
большой выбор направлений;
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Казань – это не просто город; это увлекательное путешествие, отправиться в которое может каждый желающий. Речные прогулки, паломничество по святым местам, изучение современной архитектуры города, старинных улиц и усадеб. Для того, чтобы заказать экскурсию по городу Казани на автобусе, узнать расписание и цены, необходимо выбрать один из предложенных туров, определить удобные дату и время, произвести оплату. В случае, если потребуется помощь специалиста, можно позвонить по указанному номеру телефона: менеджер поможет составить оптимальный туристический маршрут, рассчитает стоимость и оформит заказ.
Основные принципы нашей работы:
В нашей команде - 8 постоянных аккредитованных гидов, чьи преимущества бесспорны: это компетентные и позитивные профессионалы, любящие свой город и готовые поделиться этой любовью с Вами.
О качестве туров и экскурсий компании говорят многочисленные положительные отзывы, которые оставляют наши туристы.
Казанская Туристическая Компания и Казань ждут Вас в гости!
Огромное спасибо за экскурсию! Гид Юлия — супер профессионал. Это наша не первая экскурсия по Казани, но первая с вашим агентством. С ней оно стало незабываемым!
Хотим выразить благодарность экскурсоводу Марине за очень интересную поездку в Йошкар-Олу. Экскурсия была интересная и познавательная. Все легенды которые рассказывала нам Марина завораживали. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже не помешал дождь и пасмурная погода. Спасибо огромное.
Руководители и весь педагогический состав
Детского музыкального театра» Премьера» выражают благодарность ООО» Казанская туристическая компания»за профессионализм и высокий уровень организации. Спасибо за вашу работу