Экскурсии в Казани

Как добраться до места сбора Адрес: улица Баумана, 11/12 Станция метро «Кремлевская», на такси адрес:

ул.Баумана, 42 (ориентир кафе «Масленица»),

любой автобус, который идет до центра

Экскурсионные туры: как заказать?

Для того, чтобы отправиться в небольшое увлекательное путешествие, заказать экскурсию по Казани на автобусе с экскурсоводом, необходимо связаться с сотрудниками компании по номеру телефона, указанному на сайте. Прежде чем звонить менеджеру, необходимо выбрать один из многочисленных туров. В каталоге представлены все направления, по которым осуществляются экскурсии:

подробное описание каждого тура;

детали поездки;

время отъезда/прибытия, длительность экскурсии;

тип экскурсии;

стоимость.

Экскурсионная поездка – отличная возможность познакомиться с городом для тех, кто приехал в Казань на несколько дней. Только в компании опытного экскурсовода можно окунуться в историю города, узнать о его завоевании, прошлом и будущем.

Программы поездок составляются в соответствии с возрастной категорией отдыхающих, что позволяет насладиться туром и подросткам, и людям пожилого возраста.

Обращение в Казанскую Туристическую Компанию – отличная возможность оценить такие преимущества, как:

большой выбор направлений;

пешие, автобусные и велосипедные прогулки;

собственный автопарк комфортабельных автобусов разной вместимости;

доступные цены, гибкая система скидок;

возможность составления индивидуального маршрута.

Казань – это не просто город; это увлекательное путешествие, отправиться в которое может каждый желающий. Речные прогулки, паломничество по святым местам, изучение современной архитектуры города, старинных улиц и усадеб. Для того, чтобы заказать экскурсию по городу Казани на автобусе, узнать расписание и цены, необходимо выбрать один из предложенных туров, определить удобные дату и время, произвести оплату. В случае, если потребуется помощь специалиста, можно позвонить по указанному номеру телефона: менеджер поможет составить оптимальный туристический маршрут, рассчитает стоимость и оформит заказ.