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Место сбора: ул. Баумана, 11/12

Экскурсии в Казани

Ежедневно
Обзорная по Казани + Кремль + смотровая площадка «ЧАША» (подъем)

Обзорная по Казани + Кремль + смотровая площадка «ЧАША» (подъем)

4 часа
Автобусная Пешеходная
Автобусно-пешеходная
Место сбора:
ул. Баумана, 11/12 у памятника «Кот Казанский»
Время отправления:
11:00 и 14:30
от 900 ₽+150 руб./чел билет на "ЧАШУ"
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Ежедневно
Вечерняя экскурсия «Казань зажигает огни»

Вечерняя экскурсия «Казань зажигает огни»

2 часа
Автобусная Пешеходная
Автобусно-пешеходная
Место сбора:
ул. Баумана, 11/12 у памятника «Кот Казанский»
Время отправления:
20:00
от 800 ₽
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Ежедневно
Свияжск + Храм всех религий (входной билет в Храм за наш счет) + Раифа

Свияжск + Храм всех религий (входной билет в Храм за наш счет) + Раифа

8 часов
Автобусная Пешеходная
Автобусно-пешеходная
Место сбора:
ул. Баумана, 11/12 у памятника «Кот Казанский»
Время отправления:
10:00
от 1 800 ₽
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Ежедневно
Экскурсия в г. Йошкар-Ола из Казани

Экскурсия в г. Йошкар-Ола из Казани

10 часов
Автобусная Пешеходная
Автобусно-пешеходная
Место сбора:
ул. Баумана, 11/12 у памятника «Кот Казанский»
Время отправления:
09:00
от 2 150 ₽
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Ежедневно
Обзорная по Казани (без Кремля) + смотровая площадка «ЧАША» (подъем)

Обзорная по Казани (без Кремля) + смотровая площадка «ЧАША» (подъем)

2 часа 30 минут
Автобусная Пешеходная
Автобусно-пешеходная (без Кремля)
Место сбора:
ул. Баумана, 11/12 у памятника «Кот Казанский»
Время отправления:
11:00 и 14:30
от 800 ₽+150руб./чел билет на "ЧАШУ"
подробнее
Среда Пятница Воскресенье
Экскурсия в Иннополис из Казани

Экскурсия в Иннополис из Казани

4 часа
Автобусная Пешеходная
Автобусно-пешеходная
Место сбора:
ул. Баумана, 11/12 у памятника «Кот Казанский»
Время отправления:
Среда в 9.30 и Пятница в 15.00 и Воскресенье в 9.30
от 1 100 ₽
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Ежедневно
Экскурсия в г. Болгар из Казани + дегустация

Экскурсия в г. Болгар из Казани + дегустация

11 часов
Автобусная Пешеходная
Автобусно-пешеходная
Место сбора:
ул. Баумана, 11/12 у памятника «Кот Казанский»
Время отправления:
09:00
от 2 250 ₽
подробнее
Ежедневно
Экскурсия на Голубые озера

Экскурсия на Голубые озера

4 часа
Автобусная Пешеходная
Автобусно-пешеходная
Место сбора:
ул. Баумана, 11/12 у памятника «Кот Казанский»
Время отправления:
10:30
от 900 ₽
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Как добраться до места сбора

Адрес: улица Баумана, 11/12

Станция метро «Кремлевская», на такси адрес:
ул.Баумана, 42 (ориентир кафе «Масленица»),
любой автобус, который идет до центра

Экскурсионные туры: как заказать?

Для того, чтобы отправиться в небольшое увлекательное путешествие, заказать экскурсию по Казани на автобусе с экскурсоводом, необходимо связаться с сотрудниками компании по номеру телефона, указанному на сайте. Прежде чем звонить менеджеру, необходимо выбрать один из многочисленных туров. В каталоге представлены все направления, по которым осуществляются экскурсии:

Экскурсионная поездка – отличная возможность познакомиться с городом для тех, кто приехал в Казань на несколько дней. Только в компании опытного экскурсовода можно окунуться в историю города, узнать о его завоевании, прошлом и будущем.

Программы поездок составляются в соответствии с возрастной категорией отдыхающих, что позволяет насладиться туром и подросткам, и людям пожилого возраста.

Обращение в Казанскую Туристическую Компанию – отличная возможность оценить такие преимущества, как:

Казань – это не просто город; это увлекательное путешествие, отправиться в которое может каждый желающий. Речные прогулки, паломничество по святым местам, изучение современной архитектуры города, старинных улиц и усадеб. Для того, чтобы заказать экскурсию по городу Казани на автобусе, узнать расписание и цены, необходимо выбрать один из предложенных туров, определить удобные дату и время, произвести оплату. В случае, если потребуется помощь специалиста, можно позвонить по указанному номеру телефона: менеджер поможет составить оптимальный туристический маршрут, рассчитает стоимость и оформит заказ.

О Казанской туристической компании

Основные принципы нашей работы:

  • всегда высокое качество обслуживания;
  • компетентность экскурсоводов;
  • хороший транспорт и аккуратные водители;
  • внимательное отношение к пожеланиям каждого гостя.

В нашей команде - 8 постоянных аккредитованных гидов, чьи преимущества бесспорны: это компетентные и позитивные профессионалы, любящие свой город и готовые поделиться этой любовью с Вами.

О качестве туров и экскурсий компании говорят многочисленные положительные отзывы, которые оставляют наши туристы.

Казанская Туристическая Компания и Казань ждут Вас в гости!

Отзывы

г. Курск, Ольга, 13 мая 2023 г.

г. Курск, Ольга, 13 мая 2023 г.

 Огромное спасибо за экскурсию! Гид Юлия — супер профессионал. Это наша не первая экскурсия по Казани, но первая с вашим агентством. С ней оно стало незабываемым!

Татьяна и Галина, Ростов на Дону, 14.05.2023

Татьяна и Галина, Ростов на Дону, 14.05.2023

Хотим выразить благодарность экскурсоводу Марине за очень интересную поездку в Йошкар-Олу. Экскурсия была интересная и познавательная. Все легенды которые рассказывала нам Марина завораживали. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже не помешал дождь и пасмурная погода. Спасибо огромное.

Детский музыкальный театр " Премьера"

Детский музыкальный театр " Премьера"

Руководители и весь педагогический состав 
Детского музыкального театра» Премьера» выражают благодарность ООО» Казанская туристическая компания»за профессионализм и высокий уровень организации. Спасибо за вашу работу

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